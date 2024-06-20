İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan yangın: Pencerede kurtarılmayı beklediler

20 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:25

İstanbul Sultangazi'de bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

PENCEREDE KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede yaşayan 4 kişilik aile Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde itfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekledi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da daire de mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.