İstanbul’da sağanak sonrası yollar dereye döndü: Sürücüler zor anlar yaşadı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 23:56 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 00:04
İstanbul’da sağanak etkili oldu, yollar dereye döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokakların görüntüleri dikkat çekti.
İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da Küçükçekmece ve Sultangazi’de sağanak yağış etkini gösterdi. Yağış, nedeniyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı