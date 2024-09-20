İstanbul’da sağanak sonrası yollar dereye döndü: Sürücüler zor anlar yaşadı!

20 Eylül 2024 23:56 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 00:04

İstanbul’da sağanak etkili oldu, yollar dereye döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokakların görüntüleri dikkat çekti.

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış​ başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji​ İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da Küçükçekmece​ ve Sultangazi’de sağanak yağış etkini gösterdi. Yağış, nedeniyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.