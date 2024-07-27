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İstanbul'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
27 Temmuz 2024 07:42 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 08:18

Sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul sabah saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.  Sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber E5 Karayolunda sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi. 

İstanbul'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı - 1. Resim

SAĞANAK YAĞIŞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sürücüler aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

İstanbul'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı - 2. Resim

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR SIĞINACAK YER ARADI

Kartal'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, işe gitmek için evden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı - 3. Resim

Vatandaşlar ıslanmamak adına ellerinde şemsiye ile beklerken, bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yer yer sağanak yağışın bugün öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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