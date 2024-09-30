İstanbul'da sağanak yağışın biteceği gün için tarih verildi! Güneşli günler geri dönüyor
Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı verdi. Hava sıcaklıklarının aniden düşeceği kentte sel ve taşkın riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Haftaya sağanak yağışla başlayan İstanbullular 'İstanbul'da hava ne zaman düzelecek?' sorusunu aratmaya başladı. Peki İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Türkiye'nin batısı Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Oldukça sıcak geçen hafta sonundan sonra Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji'den peş peşe soğuk hava ve sağanak uyarısı yapıldı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan soğuk hava sabah saatlerinde iyice hissedilmeye başlandı. İstanbul sağanak ile yeni haftaya başlarken trafik de kilitlendi. Vatandaşlar da 'İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek, hava ne zaman ısınacak?' sorularına cevap aramaya başladı. İşte İstanbul ve Türkiye'nin batısında sağanak yağışın biteceği tarih...
İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ GÜNLER GERİ DÖNÜYOR
İstanbul ve Türkiye'nin batısında çarşamba gününden itibaren güneşli günler geri dönüyor. Çarşamba ve perşembe günü İstanbul ve birçok kentte hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıkları ise 23 dereceye çıkacak.
HAVA SICAKLIKLARI 33 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Cuma günü ise İstanbul'da ve yurt genelinde hava güneşli hava hakim olacak. İstanbul'da hava sıcaklıkları 27 dereceye çıkacak. Ölçülen en yüksek sıcaklık 33 derece olarak kaydedilecek.