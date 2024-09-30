İstanbul'da sağanak yağışın biteceği gün için tarih verildi! Güneşli günler geri dönüyor

30 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:29

Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı verdi. Hava sıcaklıklarının aniden düşeceği kentte sel ve taşkın riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Haftaya sağanak yağışla başlayan İstanbullular 'İstanbul'da hava ne zaman düzelecek?' sorusunu aratmaya başladı. Peki İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Türkiye'nin bu bölgelerine havadan aşı atılacak! Bakanlık kritik konuda uyardı: "Eğer aşıyı bulursanız..."

Türkiye'nin bu bölgelerine havadan aşı atılacak! Bakanlık kritik konuda uyardı: "Eğer aşıyı bulursanız..."

Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

Türkiye​'nin batısı Balkanlar'dan gelen soğuk hava​ dalgasının etkisine girdi. Oldukça sıcak geçen hafta sonundan sonra Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji'den peş peşe soğuk hava ve sağanak​ uyarısı yapıldı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan soğuk hava sabah saatlerinde iyice hissedilmeye başlandı. İstanbul​ sağanak ile yeni haftaya başlarken trafik de kilitlendi. Vatandaşlar da 'İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek, hava ne zaman ısınacak?' sorularına cevap aramaya başladı. İşte İstanbul ve Türkiye'nin batısında sağanak yağışın biteceği tarih...

İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ GÜNLER GERİ DÖNÜYOR

İstanbul ve Türkiye'nin batısında çarşamba gününden itibaren güneşli günler geri dönüyor. Çarşamba ve perşembe günü İstanbul ve birçok kentte hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıkları ise 23 dereceye çıkacak.

HAVA SICAKLIKLARI 33 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Cuma günü ise İstanbul'da ve yurt genelinde hava güneşli hava hakim olacak. İstanbul'da hava sıcaklıkları 27 dereceye çıkacak. Ölçülen en yüksek sıcaklık 33 derece olarak kaydedilecek.