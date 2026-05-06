Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte altın operasyonunun düğmesine bastı. Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin adrese yaptığı baskında şoke eden görüntüler kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sahte altın operasyonu! Evden çıkanlar şoke etti: Tam 28 milyon değerinde İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte altın operasyonunda piyasa değeri 28.5 milyon lira olan sahte altınlar ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yaklaşık 28 milyon 500 bin lira değerinde 1530 sahte altın ele geçirildi. 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası ve delme makineleri de bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

28 MİLYONLUK SAHTE ALTIN

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.