İstanbul'da sahte altın operasyonu! Evden çıkanlar şoke etti: Tam 28 milyon değerinde

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte altın operasyonunun düğmesine bastı. Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin adrese yaptığı baskında şoke eden görüntüler kaydedildi.
Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.