İstanbul'da sahte döviz operasyonu! Binlercesi ele geçirildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:30

İstanbul Bağcılar’da bir otele sahte döviz operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri düzenlediği baskında; toplam 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir otelde sahte döviz olduğu bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Operasyonda, 50’lik 25 bin sahte dolar, 50’lik 33.000 sahte euro, 100 lük 25 bin sahte euro ele geçirildi. Toplamda 25 bin sahte dolara ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. İlgili Haberler Son Dakika | Sahte TL, dolar ve euro matbaaları deşifre edildi! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu Sahte dolar endişesi büyüyor! Vatandaş altına yöneldi: 'Yeniden yükselmeye başladı'