İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor! 1 kişi daha hayatını kaybetti

31 Ocak 2025 10:17 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:20

İstanbul​'da sahte içki kabusu sürüyor. Fatih'te sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası Nidal Mahdi hayatını kaybetti.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Fatih Beyazıt'ta meydana gelen olayda bir şahıstan alkol alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENDİ

Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i hayatını kaybetmiş, tedavisi tamamlanan 8 kişi ise taburcu edilmişti.