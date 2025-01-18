İstanbul'da sahte içki denetimi! Durdurulan araçtan şişe şişe zehir çıktı

18 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:23

İstanbul'da sahte içki kabusu büyürken polis ekipleri de operasyonun düğmesine bastı. Şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramalarda, 9 şişe sahte alkol ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda can kayıplarına yol açan ve sağlık açısından tehlike uyandıran sahte ve kaçak alkol satışlarına ilişkin tespit edilen şüphelilere ve adreslerine denetleme yapmaya devam ediyor. Son olarak dün Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir denetim gerçekleştirildi. Sahte alkol satışı yapıldığının belirlendiği o adreste, park halinde şüpheli bir araç bulundu.

9 ŞİŞE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramalarda, aracın bagaj kısmından su şişelerine doldurulmuş vaziyette sahte alkol satışı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Araç içerisinde devam eden ve yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, toplam 9 şişe sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.