İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 19'a yükseldi

15 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:43

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Zehirlenen 33 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul​'da sahte içki kâbusunda ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 19'a yükseldi. Alınan bilgilere göre, sahte alkolden zehirlenen 33 kişinin tedavisi devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

"ÖLÜM VAKALARI ARTIYOR"

İstanbul'da geçen yıl sahte içkiden 48 kişi öldü, 110 kişi de zehirlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül​, kentte sahte içki​ satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirmişti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullanmıştı.