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İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30 oldu! Bilanço ağırlaşıyor....

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 12:56 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:08
İstanbul&#039;da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30 oldu! Bilanço ağırlaşıyor....

İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor. Sahte içki nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece son 72 saatte sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle acı haberler art arda geliyor. Sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

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ÖLENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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