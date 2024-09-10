İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! Irak ve İranlıların olduğu 15 kişilik çete çökertildi

10 Eylül 2024 11:47 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:47

İstanbul'da polis ekipleri "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği ihbarı alması üzerine Fatih'te 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Polis 15 kişlik çeteyi köşeye sıkıştırdı. 6’sı Irak asıllı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişilik çete çökertildi.

Türk polisi organize suçlar ve kaçakçılık operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ve firariler için sahte belge, pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebekeye karşı harekete geçti.

FATİH'TE 7 AYRI ADRESE OPERASYON

Fatih ilçesinde 7 ayrı adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi. 6’sı Irak asıllı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişiden oluşan şebekeyi takibe alan polis, çalışmalarını genişletti.

SAHTE PASAPORT VE KİMLİK YAPIYORLAR

Tespit edilen ve faaliyet gösteren 7 iş yeri ve 2 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte pasaport, sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, müşteri temini, ürün dağıtımı, yer temini gibi faaliyetlerde rol alan ve suça karışan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K., Saadi R., Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 15 şüpheli yakalandı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ger kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise “Adli Kontrol” ve “Yurtdışı Çıkış Yasağı” hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.