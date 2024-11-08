İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Deniz suyu çekildi

08 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:07

İstanbul Menekşe Sahili'nde deniz suyu çekilince sahilde küçük adacıklar belirdi. Balıkçılar denize açılamazken deniz seviyesinin düşüş havadan görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek sahilde küçük adacıklar meydana geldi. Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapanlar suyun sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.

Havadan çekilen görüntülerde sahil boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce geri çekildiği gözlemlendi. Balıkçılar, bu yıl su seviyesinin önceki yıllara göre çok daha fazla düştüğüne dikkat çekerek, bu durumun avlanmalarını engellediğini ifade etti.

"BU YIL YAŞANAN AŞIRI ÇEKİLME ARAŞTIRILMALI"

Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, deniz seviyesindeki bu yılki çekilmenin alışılmadık derecede fazla olduğunu belirtti.

Akkor, “Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar çekilmemişti. Bu yıl su seviyesi 60-70 santimetre kadar düştü. Bu durum yağışlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi çekilmeyi etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelir, ama bu yıl yaşanan aşırı çekilme araştırılmalı. Balıkçılık yaptığımız için durumu yakından hissediyoruz. Dün akşam balığa çıkamadım, kayığım sahilde bekledi. Çıkmaya çalışsam da giremeyecektim, bu yüzden eve dönmek zorunda kaldım. Şimdi de sabah evimden gelip bekliyorum. Bu durum kazancımızı bile etkiliyor” dedi.