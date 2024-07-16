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Son dakika | İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var: İşte olay yerinden ilk görüntüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:47

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Olay yerinden ilk görüntüler geldi. 

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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