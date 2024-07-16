Son dakika | İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var: İşte olay yerinden ilk görüntüler

16 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:47

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Ayrıntılar geliyor...