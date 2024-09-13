İstanbul'da su faturaları cep yakıyor, tepkiler dinmek bilmiyor! Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Kendine siyasi kariyer inşa ediyorsun!

13 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:41

İstanbul'da 2-3 kat artan su faturalarına tepkiler gelmeye devam ediyor. İSKİ'nin evlere gönderdiği cep yakan su faturalarına muhalefete yakın isimler de tepki göstermeye başladı. Fatih Altaylı'dan sonra Levent Gültekin de İBB yönetimini ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İstanbul’da su faturalarının yükselmesi, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, gelen yeni su faturalarının önceki aylara kıyasla 2-3 kat arttığını belirterek sosyal medyadan İBB​ yönetimine ve Ekrem İmamoğlu​'na tepki gösterdi. Paylaşımlarda faturalardaki artışın kademeli olarak yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlar, İSKİ’nin uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Faturalardaki 2-3 kat artış bazı gazetecilerinde dikkatini çekti. Muhalefete yakın olan birçok isim de sosyal medyadan gelen su faturalarına tepki gösterdi.

OKUMA SÜRESİ 40 GÜNE ÇIKTI

İSKİ​, su sayaçlarının okunma süresini 29-30 günden 35-40 güne çıkardı. Bu uygulama nedeniyle pek çok hane, otomatik olarak 30 metreküp üzeri lüks tüketim tarifesine geçti ve faturalar yükselmeye başladı.

Su faturalarında, 1. kademede 25-35 günlük dönemde 0-15 metreküp su için 32,38 TL ve atık su bedeli talep ediliyor. 2. kademede ise 15-30 metreküp su tüketimi için fatura bedeli 49,17 TL olarak kesiliyor.

"SU FATURASI ELEKTRİK FATURASINI NASIL GEÇER YA?"

Muhalefete yakın olan birçok isim de İBB​'yi eleştirmeye başladı. Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gelen su faturalarına tepki gösterdi. "İstanbul’da yüksek su faturası ödüyoruz. Niye? diye soran Gültekin, "Beyefendi en büyük icraat olarak kent lokantası açsın. Garip gurebanın suyuna ulaşımına zam yapıyorsun o parayla kendine siyasi kariyer inşa ediyorsun. Su faturası elektrik faturasını nasıl geçer ya?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"EVDE KİMSE YOK, BU NE ABİ?"

Fatih Altaylı da İBB​ yönetimine su faturaları üzerinden eleştirilerde bulunarak, son birkaç ayda ödediği faturaların neredeyse dört katına çıktığını belirtti. Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda ilk defa fatura taşımaya başladım. 29 Mart 2024, 695 lira ödemişim. 27 Mayıs 2024, 1128. Hemen hemen iki katı. Sonra Temmuz ayı faturası. 1758 lira. Ağustos ayı faturası 2264 lira. Tüketimim yüzde 30 artmış. 600 lira ile 2 bin 200 lira arasında yüzde 30 mu fark var? Daha komiğini söyleyeyim. Benim asistanım Güler'in Şişli'de oturmadığı evi var. 300 lira su faturası gelmiş. Bir başka arkadaşım. Yok evde. 800 lira fatura gelmiş. Evde kimse yok. Bu ne abi?"

İMAMOĞLU: SUYUNUZA KADAR HAYATI UCUZLAŞTIRACAĞIZ

Öte yandan İBB​ Başkanı Ekrem İmamoğlu​, 2019 seçimleri öncesinde, "Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Evlerinizdeki suyun maliyetini yüzde 40 oranında düşüreceğiz. Altyapı çalışmalarımızla 4-5 yıl içinde evlerinizdeki suyu gönül rahatlığıyla içebileceksiniz" şeklinde bir vaatte bulunmuştu.