İstanbul'da su kesintisi: 13 saat sürecek! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Ekim 2024 06:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:05

İSKİ tarafından Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İsale hattında yapılacak çalışmadan dolayı bugün saat 10.00'dan itibaren bazı mahallelerde 13 saat süreyle su verilemeyecek.