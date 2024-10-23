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İstanbul'da su kesintisi: 13 saat sürecek! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ekim 2024 06:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:05
İstanbul&#039;da su kesintisi: 13 saat sürecek! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

İSKİ tarafından Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İsale hattında yapılacak çalışmadan dolayı bugün saat 10.00'dan itibaren bazı mahallelerde 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul​ Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi​ yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece​ Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle bazı mahallelere su verilemeyecek.

İstanbul'da su kesintisi: 13 saat sürecek! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat - 1. Resim

İşte 23 Ekim'de su alamayacak bölgeler:

  1. Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri.
  2. Çatalca; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri.
  3. Silivri; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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