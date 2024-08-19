İstanbul'da "Süper Ay Mavi Dolunay" görüntüsü mest etti

19 Ağustos 2024 21:53 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:53

Ay'ın yörüngesinin Dünya'ya normalden biraz daha yaklaşmasıyla daha parlak ve büyük gibi görünmesiyle mavi ay görüntüsünü izlemek isteyenler açık alanlara koştu.

İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri mest etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii’siyle birlikte görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu.

Her zamankinden daha parlak görünen dolunay eşsiz manzaralar oluşturdu. Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.