İstanbul'da taksi durağına saldırı! 'Taksi yok! denilince çılgına döndü, kurşun yağdırdı

24 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:00

İstanbul Küçükçekmece'de dün saat 16.00 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi durağa gelip taksi istedi. Taksi durağı çalışanları ise, taksinin olmadığını söylemesi üzerine şüpheli şahıs çılgına döndü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Oradan uzaklaşan saldırgan bir saat sonra taksi durağını silahla bastı. Taksi durağına kurşun yağdıran kişiyi orada çalışanlardan biri üzerine atlayarak son anda etkisiz hale getirdi. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerne polis ekipleri gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.

DURAK ÇALIŞANLARI YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Saldırıyı bir taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, "Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz' diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor." dedi.

Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu diyen Kılınç "Üzerine sıkıyor ama Allah'a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor" diye konuştu.