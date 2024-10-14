İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

14 Ekim 2024 02:25 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 02:29

Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bulvar bir süre trafiğe kapandı.

Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanala düştü: Ölü ve yaralılar var

Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanala düştü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul​ Başakşehir'de saat 23.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesinde kaza​ meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki ticari taksi kırmızı ışıkta geçince Atatürk Bulvarı’ndan gelen M.A.’nın kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Ticari takside şoför dahil 7 kişi yaralanırken otomobilde ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol, belediye ekiplerinin kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Ekipler kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.