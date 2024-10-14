Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 02:25 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 02:29

Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bulvar bir süre trafiğe kapandı.

İstanbul​ Başakşehir'de saat 23.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesinde kaza​ meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki ticari taksi kırmızı ışıkta geçince Atatürk Bulvarı’ndan gelen M.A.’nın kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı - 1. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Ticari takside şoför dahil 7 kişi yaralanırken otomobilde ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı - 2. Resim

Kaza nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol, belediye ekiplerinin kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Ekipler kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
istanbulAtatürk Bulvarıkaza

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...