İstanbul'da taksilerin yeni tasarımı belli oldu! 

27 Aralık 2024 18:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:40

İstanbul’da hizmet vermeye başlayacak yeni taksiler için düzenlenen oylama sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylama sonuçlarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen oylamada İstanbul’un yeni taksileri belli oldu. İşte İstanbul'un yeni taksileri...

Taksimetre muayene ücreti belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Taksimetre muayene ücreti belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Facianın eşiğinden dönüldü! Taksi yoldan çıkıp yayalara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Facianın eşiğinden dönüldü! Taksi yoldan çıkıp yayalara çarptı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente modern bir ulaşım alternatifi sunacak olan 2 bin 500 dijital platform tabanlı taksinin tasarımını belirlemek için düzenlediği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBULLU TAKSİSİNİ SEÇTİ!

Ankette E şıkkında yer alan en fazla oyu alarak vatandaşların tercihi oldu. Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2500 uygulama tabanlı yeni taksi, halkımızın seçtiği tasarımla yakında İstanbulluların hizmetinde olacak" diye konuştu.