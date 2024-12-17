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İstanbul'da Taksim Kabataş seferleri durdu! Metro İstanbul açıklama yaptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 21:34 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 21:41
İstanbul&#039;da Taksim Kabataş seferleri durdu! Metro İstanbul açıklama yaptı

İstanbul’un en önemli raylı hatlarından biri olan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza kısa süreli aksamalara neden oldu. Metro İstanbul tarafından seferlere ilişkin son durum bilgisi paylaşıldı.

Metro İstanbul, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza​ nedeniyle bir süre seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan çalışmaların ardından arıza giderildi ve hattaki seferler yeniden başlatıldı.

Yetkililer, yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için hızlı bir şekilde müdahalede bulunulduğunu belirtti. Yaklaşık 1 saati aşan sıkıntının ardından seferlerin normale döndüğü bilgisi, Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İstanbul'da Taksim Kabataş seferleri durdu! Metro İstanbul açıklama yaptı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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