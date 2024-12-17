İstanbul'da Taksim Kabataş seferleri durdu! Metro İstanbul açıklama yaptı

17 Aralık 2024 21:34 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 21:41

İstanbul’un en önemli raylı hatlarından biri olan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza kısa süreli aksamalara neden oldu. Metro İstanbul tarafından seferlere ilişkin son durum bilgisi paylaşıldı.

Metro İstanbul, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza​ nedeniyle bir süre seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan çalışmaların ardından arıza giderildi ve hattaki seferler yeniden başlatıldı. Yetkililer, yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için hızlı bir şekilde müdahalede bulunulduğunu belirtti. Yaklaşık 1 saati aşan sıkıntının ardından seferlerin normale döndüğü bilgisi, Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İlgili Haberler Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Konya YHT Hattı 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi Elden ödediği kira başını yaktı! Yeni yıla evsiz girecek