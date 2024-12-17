İstanbul'da Taksim Kabataş seferleri durdu! Metro İstanbul açıklama yaptı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 21:34 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 21:41
İstanbul’un en önemli raylı hatlarından biri olan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza kısa süreli aksamalara neden oldu. Metro İstanbul tarafından seferlere ilişkin son durum bilgisi paylaşıldı.
Metro İstanbul, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle bir süre seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan çalışmaların ardından arıza giderildi ve hattaki seferler yeniden başlatıldı.
Yetkililer, yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için hızlı bir şekilde müdahalede bulunulduğunu belirtti. Yaklaşık 1 saati aşan sıkıntının ardından seferlerin normale döndüğü bilgisi, Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kaynak: tgrthaber.com