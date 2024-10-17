İstanbul'da tatlı dükkanına saldırı: Yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ekim 2024 01:48 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 01:49

Avcılar'da bir tatlıcı dükkanı motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla tarandı. Saldırıda iş yeri sahibi de dahil iki kişi yaralandı.

İstanbul​ Avcılar​'da akşam saatleri tatlıcıya ateş açıldı. Motosikletli saldırganlar Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki iş yerine giderek silahlarını ateşlediler. Ardından kayıplara karışan şüpheliler aranıyor. Açılan ateşte kurşunlar iş yeri sahibini ve dükkan önündeki bir kişiyi yaraladı. Saldırıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kişilerin tedavisi sürüyor. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haberler Başakşehir'de korkutan yangın! Alevler yan binalara sıçradı Fatih'te korkunç kaza! Yolun karşısına geçerken tramvayın altında kaldı