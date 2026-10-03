İstanbul'da tavuk döner skandalı: 30 kişi hastanelik oldu işletmenin kapısına mühür vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında cadde üzerindeki bir işletmeden döner yiyen 30 kişi, akşam saat 17.00 sıralarında rahatsızlandı. Hastaneye başvuran vatandaşların gıda zehirlenmesi yaşadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu işletme, belediye ekipleri tarafından yapılacak incelemeye kadar kapatıldı. İşletmedeki ürünlerden incelenmek üzere numune alındı. Yapılacak incelemenin ardından vatandaşların neden zehirlendiğinin ortaya çıkması bekleniyor.

RESTORAN DA TEDARİKÇİ FİRMADAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Öte yandan işletme sahibinin yakını, restoranda hijyen kurallarına özen gösterildiğini ifade ederek, döneri dondurulmuş olarak hazır aldıklarını belirtti. Yapılacak incelemenin ardından çıkacak sonuca göre işletmenin ilgili firmadan şikayetçi olacağı öğrenildi.

"YEMEK YİYİP EVE GELDİM, 2 SAAT SONRA KUSMA BAŞLADI"

Yediği dönerin ardından fenalaştığını ifade eden 8. sınıf öğrencisi Emir Yakup, "Ben dönercide yemek yiyip eve geldim. Ardından 2 saat sonra kusma başladı. Art arda 5 kere tuvalete gittim. Sonra buraya geldim. Şu anda biraz daha iyiyim" dedi.

Hastaneye getirdiği çocuğuna gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu ifade eden baba Ramazan Taşyapan, "Cumadan çıktıktan sonra çocuk döner istedi. Döner yedi. Saat 5-6 gibi hastaneye getirdik. Gıda zehirlenmesi olduğunu tespit ettiler. Şu anda da içeride yaklaşık 30 kişi yatıyor. Kusmaya başladı. Çoğu vakalar da o şekilde. Birkaç defa yediği bir yerdi. Şu an tedavisini oldu, sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Adli birimlere şikayetimizi oluşturduk" diye konuştu.

"KARDEŞİMİ DÖNER ZEHİRLEMİŞ"

Kardeşinin döner yedikten sonra rahatsızlandığını ifade eden Baran Kömürcü, "Arkadaşları ile birlikte oturup döner yemişler. Döner de kardeşimi zehirlemiş. Yanındaki arkadaşlarını da zehirlemiş. Kardeşim eve geldiği zaman babamlar zehirlendiğini fark etmiş, hastaneye getirmişler" şeklinde konuştu.

Eve gelen çocuğunun kusma şikayetleri olduğunu ifade eden baba Paşa Kızgın, "Çocuğum döner yedikten sonra eve varır varmaz bulantı ve kusma şikayetleri oldu. Çocuğumu acilen hastaneye götürdüm. Zehirlenme olmuş ama kana bulaşmamış. Şu an evde ama durumu iyi değil. Erken fark etmemiz bir faciayı önledi. Dönerci de okul bölgesinde olduğu için birçok çocuk fenalaşıp hastaneye kaldırılmış" dedi.

"BU İŞLETME DÖNERİ HAZIR ALIYOR, BİZ DE TOPTANCI FİRMADAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Söz konusu işletmenin sahibinin yakını olan Cihan Gökdemir ise yaşanan olayla ilgili olarak, "Döner donmuş olarak hazır alınıyor. Yaklaşık 16 senedir burada işletmeci. Bizim aldığımız bilgiye göre birkaç kişi buranın ismini söylemiş. Daha belli değil. Ama burası döneri hazır aldığı için işletmede hijyen açısından bir sıkıntı yok. Şu anda ayran ve dönerden numune alınıyor. Bir de buraya döneri getiren toptancıdan da numune alınacak. Kabahatli yüzde 99 toptancı firmadır. Çoğu dönercinin aldığı gibi burası da hazır alıyor. Kendisi alıp dizmiyor döneri. Doğal olarak toptancı firmadan biz de şikayetçiyiz. Sonuçta bu kadar insan rahatsızlanmış. Bu kadar insanın canı yanmış. Sonuçta burada esnafın da ismi lekeleniyor. Kaç senelik esnaf. İnsanlar kötü gözle bakacak. Onunla ilgili bir şey değil ama sonuçta burada yendi. Sonuçta insanlar yediği yeri biliyor. O yüzden biz de gerekli yerlere şikayette bulunacağız. Şu an il sağlık ekipleri dönerden ayrana kadar numune alıyorlar. Biz de o sonucu bekliyoruz" diye konuştu.