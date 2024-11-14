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İstanbul'da terör örgütlerine büyük operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 11:41 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:42
İstanbul&#039;da terör örgütlerine büyük operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul’da terör örgütleri El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul’da terör örgütleri El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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