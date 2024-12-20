İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

20 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:28

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları anlaşılan 16 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul​ Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimlikleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün operasyon başlatıldı.

16 KİŞİ YAKALANDI

Birçok adrese özel harekat timleri ile birlikte yapılan zincirleme operasyonlarda, 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.