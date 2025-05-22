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 | Sule Altinel

İstanbul'da toplu ulaşımda kaos! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri bugün iş bıraktı. 4 aydır ödeme alamadıkları için kontak kapatma kararı alınırken, 3 binin üzerindeki otobüs sefere çıkmayacak.

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İstanbul'da toplu ulaşımda kaos! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 07:37

Ulaşımın önemli yükünü karşılayan Özel Halk Otobüsleri masrafları karşılayamamaktan şikayetçi. Bu nedenle İstanbul'daki 3 bin 41 Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da toplu ulaşımda kaos! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

"İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ KAMU HİZMETİ DURACAK"

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar yollarda kaldı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da toplu ulaşımda kaos! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da toplu ulaşımda kaos! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

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