İstanbul'da trafiği felç eden zincirleme kaza: İETT otobüsü otomobil ve minibüsü biçti!

22 Eylül 2024 12:38 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:47

Maltepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü önce otomobile ardından minibüse çarptı. Faciadan dönülen kazada yaralananlar oldu. İşte detaylar...

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İstanbul'da etkili olan yağış kazaları da beraberinde getiriyor. Maltepe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kontrolden çıkan bir İETT otobüsü, bir otomobile ve minibüse çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Olayda İETT otobüsünün içinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'na göre kaza, İstanbul'un Maltepe ilçesi, D100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, T.Ç. hakimiyetindeki İETT otobüsü seyir halindeyken aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan kontrolden çıktı. Yolda duramayıp önce 35 JC 459 plakalı araca çarpan otoüs, ardından 34 M 4711 plakalı minibüse çarparak ters yöne döndü.

4 YOLCU HASTANELİK OLDU

Kazanın etkisiyle İETT otobüsünün camları patlarken otobüsün içindeki yolculardan 4'ünün yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansın içinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza sonrası bölgede ciddi trafik sıkışıklığı oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.