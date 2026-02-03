İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde de trafik kilitlendi. Bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Megakentte ana arter, caddeler ve yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

