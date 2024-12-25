İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80’e çıktı!

25 Aralık 2024 18:30 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:49

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 80'e çıktı. Özellikle D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde kilometrelerce kuyruklar oluştu. Sürücüler, saatlerce süren trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı…

İstanbul​'da akşam saatlerinde mesainin bitimiyle trafik​ yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100​ kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesai bitimiyle birlikte kentin nabzı hızlanırken, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşarak ulaşımı felç etti. Sürücüler, saatlerce süren trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı. Haftanın üçüncü iş gününün yorgunluğuna trafik maratonu da eklendi.