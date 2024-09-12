İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yollar kilitlendi

12 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:33

İstanbul'da perşembe sabahı birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Okul mesaisi nedeniyle kentin her iki yakasında da trafik kilitlenme noktasına geldi. Metrobüs ve metro duraklarında da uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'daki trafik yoğunluğu kameralara da yansıdı.

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte okul mesaisi başlayınca İstanbul'da trafik yoğunluğu yeniden başladı. Haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde yoğunluk oluştu. Kentin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeler yönünde yoğunluk oluştu. D-100 Kozyatağı Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile Yolu, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, Göztepe yönünden ise Kadıköy istikametine doğru trafik yoğun şekilde seyrediyor.

TRAFİK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE KADAR UZADI

Anadolu Yakası D-100 karayolunda Kartal ilçesinden Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Karşı yönde de Uzunçayır mevkisinden başlayan trafik Maltepe'ye kadar uzanıyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Altunizade'den başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik sebebiyle araç kuyrukları görüldü. Şile Yolu Ümraniye istikametinde de yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası D-100 karayolunda yoğunluk; Yenibosna ve Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar olan kısımda oluştu. TEM Otoyolu Avcılar Gişeler'den Mahmutbey Gişeler'e kadar olan Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. D-100 karayolunun Çağlayan mevkisinde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik ağır seyrediyor. Beylikdüzü yönünde ise trafik akıcı ilerliyor.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Metro ve metrobüs duraklarında da benzer manzaralar ortaya çıktı. Trafik yoğunluğuyla beraber Yenibosna, Avcılar, Sefaköy, Haramidere ve Altunizade duraklarında yolcu yoğunluğu oluştuğu görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'LARI AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre; bu sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 60 seviyelerini aştı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.