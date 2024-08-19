İstanbul'da trafikten sonra en büyük sorun magandalar! Düğün konvoyunda yolu kesip drift attı

19 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:18

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; Kıbrıs Caddesi'nde düğün konvoyundaki araçlar peş peşe sıralandı.

Düğün konvoyunda yolu kesen bazı magadanlar drift atmaya başladı. Bir otomobil sürücüsünün, saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu da görüldü.

YOLU KAPATIK HALAY ÇEKMİŞLERDİ...

Öte yandan İstanbul’da E-5 Karayolu’nda geçtiğimiz günlerde; düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti.

Trafiğin aksamasına neden olan grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.