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İstanbul'da Trump AVM'de korkutan yangın!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 08:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:29

İstanbul’da Trump AVM'de yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilen kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

İstanbul'da sabah 07.10 sıralarında Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde yangın​ paniği yaşandı. AVM​'nin havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, hemen ekiplere haber verdi.

İstanbul'da Trump AVM'de korkutan yangın! - 1. Resim

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese itfaiye​, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişi 112 ekipleri müdahale etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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