İstanbul'da Trump AVM'de korkutan yangın!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Eylül 2024 08:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:29

İstanbul’da Trump AVM'de yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilen kişiye 112 ekipleri müdahale etti.