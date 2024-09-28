İstanbul'da Trump AVM'de korkutan yangın!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 08:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:29
İstanbul’da Trump AVM'de yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilen kişiye 112 ekipleri müdahale etti.
İstanbul'da sabah 07.10 sıralarında Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde yangın paniği yaşandı. AVM'nin havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, hemen ekiplere haber verdi.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişi 112 ekipleri müdahale etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı