İstanbul'da tur teknesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

17 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:30

Son dakika haberi: İstanbul'da Beylerbeyi İskelesi’nde bulunan bir tur teknesinden alevler yükseldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Beylerbeyi'nde sahilde bulunan ‘Le Vapeur Magique' isimli gezi ve etkinlik için kullanılan vapurunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tekneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Paniğe neden olan yangın​ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.