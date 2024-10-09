İstanbul'da tüyler ürperten olay... Ölen babasının tabutundan sesler duydu! Sonrasında yaşananlar dehşete düşürdü

09 Ekim 2024 15:38 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:03

İstanbul'da yaşanan olay duyanların ağzını açık bıraktı. Cenazesi camiye getirilen adamın yaşadığı ortaya çıktı. Görgü tanığının anlattıkları şaşkına çevirdi.

Şoke eden olayın adresi İstanbul​... 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenazesi​ bugün camiye getirildi. Yakınlarının ve akrabalarının akın ettiği camide tüyler ürperten bir olay yaşandı.

TABUTTAN NEFES SESLERİ GELDİ

Cansız bedeni tabutta bulunan yaşlı adamdan sesler geldiği iddia edildi. Tabuttan nefes seslerinin geldiğini fark eden kızı hemen durumu çevredekilere bildirdi. Tabutun yanına gelen yakınları da onaylayınca olay yerine sağlık ekipleri geldi.

YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından öldü sanılan adamın yaşadığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan adamın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şoke eden olay ise sosyal medyada gündeme oturdu.