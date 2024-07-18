İstanbul'da uçurum kenarında yaşam mücadelesi! Bakkala bile gidemiyorlar

18 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:04

İstanbul Sultangazi'de maden sahası büyütme projesi mahalleliyi canından bezdirdi. Çevrelerini saran maden sahası yüzünden nefes bile almakta zorluk çeken vatandaşlar markete bile gidemiyor.

Bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını isteyen mahalleli, evlerinin altının kazındığını için evlerinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya. Birçok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE HER GÜN DİNAMİT PATLIYOR

Maden sahasının evlerin hemen dibinde dinamitle patlatma yaparak alanı büyütmeye çalıştığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde evlerin hemen yakınında dinamitle patlatma anı saniye saniye kaydedildi. Patlamanın etkisiyle evlerinin sarsıldığını ifade eden vatandaşlar çocuklarını çok korktuğunu söyledi. Dinamitle patlatma sonucu ortaya çıkan toz bulutunun Sultangazi'ye yayıldığı anlar ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

"UÇURUMLARI AŞARAK EVİMİZE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Toz nedeniyle ailesinden bir çok kişinin astım olduğunu iddia eden Kadir Aydın, “25 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar hep toz içerisinde yaşadık. Ailemizden 4-5 kişi astım hastası. Sadece bizim ailede değil çevrede yaşayan birçok ailede astım hastalığı var. Biz sürekli nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyoruz. Yine bu toza alıştık yaşıyoruz ama bu yıl kapımıza kadar geldiler. Uçurumları aşarak evimize gelmeye çalışıyoruz. Zorla çıkartacağız diyorlar, şuanda gelip bizimle konuşmuyorlar. Tehdit ile çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

"BİZİM KOLUMUZDAN TUTUYORLAR, EVİMİZİ YIKIYORLAR"

50 yıldır Cebeci Mahallesi'ndeki evinde yaşadığını ifade eden Yunus Aydın, “Bizi tehdit ediyorlar, bu yıla kadar böyle bir durum göremedik. Bu durumdan çok huzursuzuz, sürekli kaldıracağız diyorlar. Bizim kolumuzdan tutuyorlar, evimizi yıkıyorlar. Bizi vatandaşlıktan reddetsinler. Biz de çıkalım gidelim o zaman. Biz vatandaş değiliz herhalde, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rant peşindeler burada, bizim canımız umursamıyorlar” diye konuştu.

"EVİMİZ UÇURUMDAN DÜŞECEK"

Sultangazi'de 50 yıldır yaşadıklarını ifade eden Davut Aydın, "Biz para bul istemiyoruz. Paraları kendilerine kalsın. Çocuklarımız tehlikede. Bir yandan, bakkala gidemiyoruz. Artık yürüyerek evimize inip çıkamıyoruz tehlikenin içerisindeyiz. Burada 12 hane kaldı. Benim evimin dibine kadar kazacaklar, evim uçuruma düşecek” diye konuştu.