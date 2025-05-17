İstanbul'da ulaşım krizi! Tarih duyurdular, kontak kapatacaklar

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, dört aydır ödeme alamadıklarını belirterek, 22 Mayıs Perşembe gününden itibaren 3 binin üzerindeki özel halk otobüsünün sefere çıkmayacağını duyurdu.

"YAKIT ALINAMIYOR, MAAŞ ÖDENEMİYOR"

İBB’den taahhüt edilen 500 milyon liralık ödemenin yapılmadığını söyleyen Ovacık, “Yakıt alamıyor, personel maaşlarını ödeyemiyoruz. Bu şartlarda çalışmamız mümkün değil” dedi. Ovacık, belediyeden bir ödeme yapılması halinde kararın yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

"4. AYI DA PARA ALMADAN GEÇİRDİK"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde pek çok kez eylem gerçekleştirmişti.