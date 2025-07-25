İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 60 kilo kokaini böyle saklamışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. 60 kilo kokain yakalandığını belirten Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"58 PARÇA HALİNDE 60 KİLO KOKAİN"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik" ifadelerine yer verdi.

"GENÇLERİMİZİ KORKUMA MÜCADELESİ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir"