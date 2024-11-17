İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon! Aramalarda çıkanlar şoke etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin arama yapılan evlerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir grup, madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken şüphelilerin üzerinde de 9 adet paketlenmiş halde 89.7 gram narkotik madde ile 10 bin 500 lira para bulundu.
UYUŞTURUCU, TABANCA, FİŞEK, ASETON...
Ekiplerce 4 ilçede yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde, 17 adet satışa hazır halde toplamda 270.47 gram uyuşturucu madde, 348 gram amfetamin katkı maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 litre aseton, çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Öte yandan operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheliden 2’si emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.