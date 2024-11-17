İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon! Aramalarda çıkanlar şoke etti

17 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin arama yapılan evlerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü​ ekiplerince Avcılar​, Bağcılar​, Küçükçekmece, Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu​ madde ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon​ düzenlendi. Yapılan operasyonda bir grup, madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken şüphelilerin üzerinde de 9 adet paketlenmiş halde 89.7 gram narkotik madde ile 10 bin 500 lira para bulundu.

UYUŞTURUCU, TABANCA, FİŞEK, ASETON...

Ekiplerce 4 ilçede yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde, 17 adet satışa hazır halde toplamda 270.47 gram uyuşturucu madde, 348 gram amfetamin katkı maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 litre aseton, çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Öte yandan operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheliden 2’si emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.