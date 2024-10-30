İstanbul’da vahşi kuzen cinayeti: 18 yaşındaki kızı önce bayılttı sonra bıçakla katletti!

30 Ekim 2024 08:48 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:15

İstanbul'da Talip Yıldız 18 yaşındaki kuzeni Duygu Şahin ile eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde çıkan tartışmada Talip Yıldız, darbederek bayılttığı genç kızı bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul​'un Pendik​ ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi dün korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. İddiaya göre Bursa'dan gelen kuzeni Duygu Şahin ile gece eğlenmeye çıkan Talip Yıldız, eve döndüklerinde kavga ettiği 18 yaşındaki genç kızı bıçakla katletti.

BAYILINCA BIÇAKLAMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, Bursa'da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Yıldız'ın ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Yıldız ile birlikte akşam saatlerinde eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde ise Talip Yıldız ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı sert darbelerin ardından bayıldı. Talip Yıldız, bayılan kızı bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISKANÇLIK İTİRAFI

Cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Yıldız ise polise verdiği ilk ifadede, kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyledi. Olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Yıldız, eve geldiklerinde Şahin'in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini belirtti. Kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin'i darbettiğini belirten zanlı, genç kızı bayıldıktan sonra da bıçak ile yaraladığını belirtti.

Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Yıldız sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.