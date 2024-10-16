İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Gemi trafiği çift yönde askıya alındı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 07:34 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:42
İstanbul'da elverişsiz hava şartları vapur seferlerine engel oldu. İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu.
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferler gerçekleştirilemedi.
GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNDE ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul'da özellikle öğleden sonra kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 kilometre bulacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ya bugün İstanbul'da hareket etmek hiç keyifli değilmiş gibi duruyor sanki hepimizin sabahı biraz daha zor geçebilir