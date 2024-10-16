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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Gemi trafiği çift yönde askıya alındı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 07:34 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:42
İstanbul&#039;da deniz ulaşımına sis engeli: Gemi trafiği çift yönde askıya alındı

İstanbul'da elverişsiz hava şartları vapur seferlerine engel oldu. İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul​'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur​ seferleri iptal oldu.

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferler gerçekleştirilemedi.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNDE ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul'da özellikle öğleden sonra kuvvetli rüzgar​ bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 kilometre bulacağı kaydedildi.

İstanbul'da vapur seferlerine iptal edildi - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Emre16 Ekim 2024 07:38

Ya bugün İstanbul'da hareket etmek hiç keyifli değilmiş gibi duruyor sanki hepimizin sabahı biraz daha zor geçebilir

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