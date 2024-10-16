İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Gemi trafiği çift yönde askıya alındı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

16 Ekim 2024 07:34 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:42

İstanbul'da elverişsiz hava şartları vapur seferlerine engel oldu. İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.