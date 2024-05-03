03 May 2024 17:41 - Güncelleme : 03 May 2024 17:45
İstanbul'da yağış yine trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da yağış yine trafiği vurdu. Haftanın son günü yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. Öğleden sonra başlayan yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi.
Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80
Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı