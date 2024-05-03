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03 May 2024 17:41 - Güncelleme : 03 May 2024 17:45

İstanbul'da yağış yine trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da yağış yine trafiği vurdu. Haftanın son günü yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. Öğleden sonra başlayan yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da yağış yine trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı - 1. Resim

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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