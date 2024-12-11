İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

11 Aralık 2024 09:44 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:51

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde yağmurun etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 70 olarak ölçüldü.

Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

İstanbul​'da etkisini artıran yağış​ sabah saatlerinde trafiği felç etti. Kentin bazı bölgelerinde sürücüler ana arterlerde ve caddelerde araçlarıyla kontrollü seyrediyor. Anadolu Yakası'nda, D-100​ kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde de trafik​ yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu​'nda Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar trafik yavaş seyrederken ters istikamette ise Çamlıca Gişeleri ve Sultanbeyli'nde araçlar güçlükle ilerledi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında ise trafik yoğunluğu yaşanıyor.

HER İKİ YÖNDE DE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'ın yanı sıra Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu dikkati çekiyor. Araçlar bu yolda zaman zaman durma noktasına geliyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arası ve Basın Ekspres Caddesi'nde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da ana arterlerde yaşanan hasarlı kazalar da trafiği olumsuz etkiliyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüsle Marmaray'da da yoğunluk oluşturdu. Duraklara ulaşmaya çalışan yolcular yağmurun da etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Toplu ulaşımda aktarma istasyonlarının yer aldığı Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 70'E ULAŞTI

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 70 olarak ölçüldü.