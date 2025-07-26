İstanbul'da yangın tedbiri! En az 10 metre olacak, işte son tarih

Yüksek sıcaklıkların ve bazı bölgelerde nemdeki aşırı düşüşün neden olduğu orman yangınlarıyla yurdun birçok yerinde mücadele edilirken İstanbul'la ilgili kritik bir adım atıldı.

"BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇTIĞI GÖZLEMLENMEKTE"

İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Gül "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir." ifadelerini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir."