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 | Selahattin Demirel

İstanbul'da yangın tedbiri! En az 10 metre olacak, işte son tarih

Sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle orman yangını risklerine karşı İstanbul'da önemli bir karar alındı. İstanbul Valiliği, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmelerinin ve bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

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İstanbul'da yangın tedbiri! En az 10 metre olacak, işte son tarih
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 20:17

Yüksek sıcaklıkların ve bazı bölgelerde nemdeki aşırı düşüşün neden olduğu orman yangınlarıyla yurdun birçok yerinde mücadele edilirken 'la ilgili kritik bir adım atıldı.

İstanbul'da yangın tedbiri! En az 10 metre olacak, işte son tarih

"BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇTIĞI GÖZLEMLENMEKTE"

İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Gül "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir." ifadelerini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir."

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ETİKETLER
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