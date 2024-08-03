İstanbul'da yarın KPSS'ye girecek vatandaşlara ulaşım ücretsiz olacak!

03 Ağustos 2024 18:07 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:11

Bursa’da ulaşıma yüzde 35 zam: Yeni şehir içi yolcu fiyatı belli oldu!

Bursa’da ulaşıma yüzde 35 zam: Yeni şehir içi yolcu fiyatı belli oldu!

Samsun'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam! Yeni tarife belli oldu

Samsun'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam! Yeni tarife belli oldu

Yarın gerçekleşecek olan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavı öncesi Ulaşım İstanbul'dan açıklama geldi.

İSTANBUL ULAŞIM DUYURDU: TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul'da sınava katılacak olan öğrenciler ve öğretmenler, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

İstanbul Ulaşım'dan yapılan duyuruya göre, şehirde sınava girecek olanlar, sınav belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler.