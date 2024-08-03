İstanbul'da yarın KPSS'ye girecek vatandaşlara ulaşım ücretsiz olacak!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 18:07 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:11
Yarın yapılacak olan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavına İstanbul'da girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.
Yarın gerçekleşecek olan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavı öncesi Ulaşım İstanbul'dan açıklama geldi.
İSTANBUL ULAŞIM DUYURDU: TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
İstanbul'da sınava katılacak olan öğrenciler ve öğretmenler, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
İstanbul Ulaşım'dan yapılan duyuruya göre, şehirde sınava girecek olanlar, sınav belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler.
Kaynak: tgrthaber.com