İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

06 Şubat 2025 09:49 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:26

Son dakika haberi: İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin katıldığı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Finans evi olarak kullanılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar ve telefona el konuldu.

İzmir ve Manisa'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İzmir ve Manisa'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Emniyet birimleri yasa dışı bahis suçuyla mücadelede göz açtırmıyor. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

'FİNANS EVİ' OLARAK KULLANIYORLARDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir ikameti takibe aldı. Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı belirlendi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ BASKIN

Tespit edilen eve savcılık talimatıyla 3 Ocak'ta Özel Harekat timlerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. İkamet ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

AYNI SİTEDE İKİNCİ OPERASYON

Yürütülen saha çalışmalarında ikamet adresinin bulunduğu aynı site içerisindeki farklı bir blokta da aynı suçun işlendiğini belirleyen siber polisi, adrese yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışmakla suçlanan 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aynı site içinde yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı ve emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.