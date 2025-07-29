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 | Özge Sönmez

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 4 Milyar 685 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 550 milyon TL'lik mal varlığına da el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:01

Bakan Yerlikaya, 'da düzenlenen operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını, 13'ü hakkında , 20'si hakkında ise kararı verildiğini duyurdu. 558 adet banka ve kripto hesabı bloke edilirken, 550 Milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu duyuruldu.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 4 Milyar 685 milyon TL

VİLLALAR, LÜKS ARAÇLAR, ARAZİLER...

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Şüphelilerin;
Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları,
Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 4 Milyar 685 milyon TL

558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi.

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 Milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 4 Milyar 685 milyon TL

Operasyonlar sonucu;
4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 4 Milyar 685 milyon TL
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