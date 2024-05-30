İstanbul'da yeni keşfedilen tünellerin nereden geçtiği belli oldu! Gizli geçitler İstanbul'un gözde yerinden geçiyor

30 May 2024 14:46 - Güncelleme : 30 May 2024 14:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından İstanbul'da bulunan yeni tünellerin akibetini açıkladı. Videolu paylaşım yapan Polat, İstanbul'un yeni tünellerinin nereden geçtiğini de açıkladı.

İSTANBUL'DA YENİ BULUNAN TÜNELLERİN YERİ BELLİ OLDU!

Mahir Polat, Rumeli Hisarı restorasyonu sırasında yeni tünellerin keşfedildiğini açıkladı. İstanbul'un fethinin 571. yılına yakışan bu yeni keşife dair detayları ise zaman zaman açıklayacaklarını belirtti. Polat, tünellere dair ilk görüntüleri de ayrıca paylaştı.

Görüntüler önceki gün sosyal medyada gündem olmuştu. Üstü ayrı altı ayrı buram buram tarih kokan İstanbul'da gizemli tünellerin kim zamanında neden yapıldığı henüz bilinmiyor. Ancak Rumeli Hisarı taraflarında olması Osmanlı zamanında ait olabileceğini de gösteriyor.