İstanbul'da yeni ilçe kuruluyor: İsmi bile belli oldu! Tam 20 mahalle birleşecek

11 Ocak 2025 09:39 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:51

Türkiye'nin 39 ilçesi ile en büyük şehri olan İstanbul'da bir ilçe daha kurulacağı iddia edildi. 16 milyon nüfuslu kentte 4 ilçeye bağlı mahalleler birleştirilip yeni bir ilçe kurulacak. İlçenin adı ise belli oldu. İşte haberin detayları...

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Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul​'da bulunan 39 ilçeye bir yenisi daha ekleniyor iddiası sosyal medyada gündem oldu. 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da bazı mahallelerin birleştirilerek yeni bir ilçe kurulması için hazırlıkların başladığı öne sürüldü.

YENİ İLÇENİN ADI İSE LEVENT​ OLACAK

Sarıyer​ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun haberine göre, Beşiktaş​, Sarıyer, Kağıthane​ ve Eyüpsültan ilçelerinde bulunan yaklaşık 20 mahalle birleştiriliyor. Mahallelerin birleştirilmesi ile kurulacak yeni ilçenin adı ise Levent olacak.

Levent İlçesinin sınırları henüz kesinleşmese de özellikle plan dahilinde birleştirilecek ilçeler şu şekilde:

Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahalle Sarıyer'den alınıp Levent'e bağlanacağı belirtildi.

Beşiktaş ilçesinde Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye (bir kısmı) nın yeni ilçeye bağlanacağı iddia edildi. Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu açıklandı.