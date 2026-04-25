İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Pendik’te kırsal bir alanda binlerce silah üretiminde kullanılabilecek parçaların gizlendiği yönünde istihbarat alan ekipler, tespit edilen araziyi takibe aldı.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da yeraltı operasyonu: Su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen yeraltı operasyonunda, Pendik'te terk edilmiş bir su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik'te bir çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda, bir arazide toprak altında yer alan bir yeraltı su deposu tespit edildi. Bu su deposunda 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda çeşitli silah parçası bulundu. Ele geçirilen silah parçası miktarının, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde elde edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Havadan dron ile bölgeyi didik didik inceleyen emniyet ekipleri, arazide toprak altına inip çıkanlar olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda toprak altında dron destekli arazi taramalarında yeraltı su deposu tespit edildi.

SU DEPOSUNDA BİNLERCE SİLAH PARÇASI BULUNDU

Drone ile su kuyusunda yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dün söz konusu bölgeye düzenlenen baskında, boş su deposunda çuvallara gizlenmiş 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda çeşitli silah parçası ele geçirildi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK OPERASYON

Yapılan operasyon ile Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen silah yapımında kullanılacak en yüksek miktarda silah parçası olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 silah kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.