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Gündem
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:40

İstanbul'da trafikte yine aynı manzara! Sağanakla birlikte arabalar durma noktasına geldi

İstanbul’da bugün etkisini gösteren yağış, trafiği büyük ölçüde etkiledi. Adeta kilit olan yollarda araç yoğunluğu %80 seviyesine ulaştı. Öte yandan AKOM, gece yarısından itibaren şiddetini arttıracak fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Editor
 Asya Güney
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İstanbul'da trafikte yine aynı manzara! Sağanakla birlikte arabalar durma noktasına geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:40

İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterirken, trafik durma noktasına geldi. Megakentte yoğunluk oranları %83’e kadar çıkarken Avrupa Yakası’nda ise %78 seviyelerinde seyrediyor. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da trafikte yine aynı manzara! Sağanakla birlikte arabalar durma noktasına geldi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Megakentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı da yoğunluğa ekleniyor.
Sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluk oranları %83'e kadar çıktı, Avrupa Yakası'nda ise %78 seviyelerinde seyrediyor.
RAMS Park ve çevresindeki yollarda, yağmur, iş çıkış saatleri, kazalar ve oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.
AKOM, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin kenti etkisi altına aldığını belirtti.
AKOM, saat 23.00 itibarıyla yağışların gece saatlerinde şiddetinin artmasını bekliyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da trafikte yine aynı manzara! Sağanakla birlikte arabalar durma noktasına geldi

SON ŞAMPİYONUN STADININ ETRAFI KİLİT

Yağmur, iş çıkış saatleri, meydana gelen kazalar derken bunların yanı sıra bugün oynanacak Galatasaray-Barcelona müsabakası nedeniyle de RAMS Park ve çevresindeki yollarda araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafikte yine aynı manzara! Sağanakla birlikte arabalar durma noktasına geldi

AKOM’DAN UYARI GELDİ

AKOM, İstanbul için  Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin tüm kenti etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulundu. Yağışların gece saatlerinde de şiddetini artıracağı bildirildi. 

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