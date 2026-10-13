İstanbul'da trafikte yine aynı manzara! Sağanakla birlikte arabalar durma noktasına geldi

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İstanbul
İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterirken, trafik durma noktasına geldi. Megakentte yoğunluk oranları %83’e kadar çıkarken Avrupa Yakası’nda ise %78 seviyelerinde seyrediyor.
Yağmur, iş çıkış saatleri, meydana gelen kazalar derken bunların yanı sıra bugün oynanacak Galatasaray-Barcelona müsabakası nedeniyle de RAMS Park ve çevresindeki yollarda araç yoğunluğu oluştu.
AKOM, İstanbul için Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin tüm kenti etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulundu. Yağışların gece saatlerinde de şiddetini artıracağı bildirildi.