İstanbul'da yine yürekler ağza geldi! Çökme yaşanan bina boşaltıldı

04 Haziran 2024 12:02 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:14

İstanbul Bahçelievler'de bulunan 4 katlı binada yaşanan olayda; gece 03.00 sıralarında balkonda kısmen çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan bina sakinleri hemen kendilerini dışarı attı.

BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken 11 daireli bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

"BİNA YIKILDI SANDIK"

Bina sakinlerinden Muhsin Çırak yaşadıkları korkuyu şu sözlerle özetledi:

"Gece bir ses duyduk. Sanki bina yıkıldı sandık. Belediye ve polise haber verdik. İtfaiye polis geldi. Bizi binadan çıkardılar. Boşaltmamız isteniyor. Mağdur olduk"

"KARA KARA NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bir başka apartman sakini Cüneyt Direk ise "Ben şehir dışından geliyordum gece hanım aradı. Balkonda çökme olduğunu söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri gelip incelemelerde bulunmuşlar. Ben sabah erkenden buraya gelerek belediye ekipleri ile görüştüm. Binanın 10 gün içerisinde boşaltılmasını istediler. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.